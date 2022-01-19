Израиль накрыл сильный снегопад: пользователи соцсетей делятся кадрами аномалии

Пользователи по всей стране делятся фото и видео редкого явления. Последний раз такие снегопады наблюдались 9 лет назад.

Сегодня в сети появилось множество фото и видео с заснеженными улицами, полями и дорогами.

Это явление весьма редкое для Израиля, поэтому пользователи не перестают делиться снимками в социальных сетях.

Видео и фото опубликовал телеграм-канал Голос Израиля.



Также сообщается о сильном снегопаде в районе Голанских высот и севернее озера Кинерет. Полиция настоятельно рекомендует пользоваться навигаторами, чтобы можно было объехать заблокированные улицы.

В Иерусалиме идет снег, однако синоптики предупреждают, что метель усилится.

Напомним, что ранее такие сильные снегопады наблюдались 9 лет назад, что привело к тому, что столица была парализована.

Также власти просят жителей, где наблюдаются сильные снегопады, не выезжать на автотранспорте без крайней необходимости.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в озере Кинерет снова повысился уровень воды.

Изменившиеся в последнее время погодные условия в Израиле способствовали тому, что в озере Кинерет снова поднялся уровень воды. Казалось бы, незначительный прирост в 1,5 сантиметра на самом деле представляет собой колоссальный объем воды, который вырос всего за сутки с 18 до 19 января.

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