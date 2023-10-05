В Израиле выросли кражи автомобилей - что чаще всего используют грабители

Количество угонов транспортных средств выросло на 94 процента по сравнению с 2022 годом.

Израильские водители обеспокоены, поскольку в нашей стране за текущий год существенно увеличилось число краж машин, при чем воруют их не только в ночное время, но и днем. И чаще всего грабители делают это с помощью специального программного обеспечения.

Об этом сообщает 9tv.

Компания "Итуран", которая специализируется на услугах по обнаружению и защите автомобилей и водителя, а также предотвращению угонов, предоставила данные за третий квартал 2023 года. Согласно им, число краж выросло на 94 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего "жертвами" угонщиков становятся владельцы внедорожников, а также легковых машин. Чтобы завладеть чужим транспортным средством воры в 64 процентах случаев используют компьютер и специальное программное обеспечение. В 18 процентах случаев они просто взламывают двери автомобиля и оперативно скрываются с места происшествия. В каждом десятом случае угона ключ от машины находился непосредственно у угонщика.

Кроме того, в 6 процентах случаев воры буксировали краденый автомобиль, в 1 процентах случаев - угонщики использовали рассеянность владельцев машин, оставивших ключ в замке зажигания.

"Курсор" писал ранее, что израильтянам становится все дороже содержать автомобильный транспорт, поскольку расходы на него растут, в частности на страхование. Усиленный рост начался еще в 2021 году и продолжается по сей день. И сильнее всего выросла стоимость полисов на семейные машины (на 60 процентов).

Еще мы писали, что согласно данным, представленным за сентябрь текущего года, на израильском рынке доля электрических и гибридных автомобилей превысила 35 процентов. Как и в прошлые годы, самыми популярными марками в нашей стране являются Hyundai, Kia и Toyota.