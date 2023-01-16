В Израиле выросло количество безработных

В декабре в Израиле был зафиксирован небольшой рост безработицы.

Об этом сообщает портал Maariv.

Так, в декабре количество безработных увеличилось до 4,3%, что составляет 189,2 тыс., по сравнению с 4,1%, (181,1 тыс.) в ноябре.

«Доля занятых в общей численности населения увеличилась до 61,0% по сравнению с 60,6% в предыдущем месяце. Численность безработных, помимо временно отсутствующих на работе, увеличилась до 5,4% от численности работающих, что составляет 245,9 тыс. человек по сравнению с 5,4%, или 237,5 тыс. человек в ноябре», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, уровень безработицы в Израиле снизился до 4,1% в ноябре с 4,3% в октябре. Несмотря на повышение процентных ставок в последние месяцы Банком Израиля и замедление экономического роста, уровень безработицы остается низким.

«Снижение безработицы произошло не столько из-за того, что соискатели находили работу, сколько из-за роста участия в рабочей силе. Доля людей в возрасте 15 лет и старше в Израиле, участвующих в рабочей силе, выросла с 60,3% в октябре до 60,6% в ноябре (рост с 60,6% до 60,8% с учетом сезонных колебаний). Тем не менее, цифры слабее, чем в сентябре, когда 61,1% населения участвовали в рабочей силе. Безработица в сентябре также была ниже на уровне 3,8%», — говорится в сообщении.

До этого Курсор писал о том, что в ноябре Центральное статистическое бюро Израиля сообщило, что в предыдущем месяце уровень безработицы в стране впервые за долгое время вновь пересек 5-процентную отметку.

Еще в мае текущего года отметка была самой низкой за последние пять лет, но потом начала повышаться, и на конец октября 2022 года в Израиле уже насчитывается около 224 тысяч безработных, это с учетом тех, кто временно отсутствовал на своем рабочем месте в связи с пандемией коронавируса (отпуск без содержания или карантин), а также тех, кто потерял работу в марте 2020-го и не занят поисками нового источника дохода. Это почти на 3 тысячи человек больше, чем месяцем раньше, в сентябре.