В Израиле выросло количество исков о выселении арендаторов

Январь, март и июнь 2022 года стали рекордными месяцами по количеству поданных исков в Израиле на арендодателей за последние девять лет.

В текущем году в Израиле существенно выросло количество исков от владельцев квартир на арендодателей из-за неуплаты.

Об этом сообщает Globes.

Компания «Дифферен», которая оказывает услуги домовладельцам совместно с организацией «Тамнун», анализирующей юридические вопросы, провела исследования. Данные об исках использовались с сайта «Нет ха-мишпат» — официального сайта израильской судебной системы.

Выяснилось, что за последние девять лет самым пиковым по количеству исков о выселении арендодателей за неуплату стал 2020 год. На финансовом состоянии граждан тогда серьезно отразилась пандемия коронавируса. В течение года было подано около 3000 исков.

Однако 2022 год может стать для владельцев, сдающих свои квартиры в аренду, еще более проблематичным. За январь-июль было подано на 4% исков о выселении больше, чем за такой же период 2020 года.

Чаще всего судятся в центре страны, и в большинстве случаев (77%) суд встает на сторону домовладельца. В 21% случаев владельцы жилья и арендодатели приходят к мировому соглашению вне суда.

«Курсор» писал ранее, что мировой суд Иерусалима заморозил выселение палестинской семьи Салем из Шимон а-Цадика на время рассмотрения их апелляции. Они должны были быть выселены с 1 марта.