Суд Иерусалима приостановил выселение палестинской семьи из Шимон а-Цадика

Семья Салем не будет выселена из дома в Шимон а-Цадик, по крайней мере до того момента, пока в суде не будет рассмотрена апелляция, поданная палестинской семьей.

Мировой суд Иерусалима заморозил выселение семьи Салем из Шимон а-Цадика на время рассмотрения их апелляции. Они должны были быть выселены с 1 марта.

Запланированное выселение Салемов стало одной из основных причин напряженности в этом районе Восточного Иерусалима в последние недели. Палестинцы протестовали, что привело к столкновениям с полицией и израильскими евреями правого толка.

Выселение палестинцев в Шимон а-Цадике стало ключевым фактором роста напряженности в Иерусалиме, который способствовал разжиганию войны между Израилем и ХАМАС в мае прошлого года.

По словам судьи, семья Салем должна внести в суд 25 тысяч шекелей в качестве залога. Суд приказал тем, кто хочет выселить Салемов, включая нынешнего владельца дома, члена городского совета Иерусалима Йонатана Йосефа, представить свой ответ на апелляцию. Сроки рассмотрения дела остаются неясными.

Ранее Курсор сообщал, что дополнительные подразделения полиции направлены в Шимон а-Цадик, где власти опасаются, что беспорядки вспыхнут вновь после того, как две предыдущие ночи были омрачены поджогом еврейского дома в районе.

Еще напомним, что арабский террорист совершил наезд на сотрудников пограничной полиции МАГАВ в районе Шимон а-Цадик. В районе Шимон а-Цадик произошел теракт: арабский террорист совершил наезд на сотрудников пограничной полиции МАГАВ. Сообщается, что это уже четвертый теракт в этом районе за последние двое суток.

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