В Израиле зафиксировали исторический рекорд по продажам квартир - статистика

Эксперты объяснили, что происходит сейчас на рынке недвижимости.

По данным сегодняшнего отчета Центрального статистического бюро (ЦСБ), объем нераспроданного жилья, находящегося у израильских застройщиков, достиг исторического максимума к концу июля.

Об этом пишет "Новости Израиля".

Всего 59,821 квартиры, находящаяся на разных этапах строительства, все еще остается без покупателя. Этот объем эквивалентен двухлетним продажам нового жилья на рынке.

Однако следует отметить, что эти данные не означают, что в стране имеется 60 тысяч пустующих новых квартир. Под категорией "нераспроданного жилья" включаются все запланированные, строящиеся и уже построенные квартиры, начиная с момента получения разрешения на строительство. С ростом объема нераспроданного жилья свидетельствует о тенденции на рынке недвижимости: предложение превышает спрос в настоящее время.

Большинство нераспроданных квартир расположены в районах с высоким спросом, таких как Тель-Авив и Центральный округ Израиля. В связи с повышением учетной ставки в этих районах, платежеспособный спрос на ипотечные займы достиг своего предела, и покупатели стали предпочитать более доступное жилье в отдаленных районах, что приводит к снижению цен на квартиры в центре города.

Объем продаж нового жилья продолжал сокращаться с мая по июль, а в июле было продано всего 2,380 квартиры. На протяжении последних двух месяцев Центральный банк Израиля не повышал учетную ставку, и в августе объем ипотечных займов немного вырос. Данные о динамике цен на рынке жилья будут опубликованы ЦСБ завтра.

"Курсор" писал, что израильтяне начали активнее оформлять ипотеки.