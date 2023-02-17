В Израиле ждут делегацию Конгресса США: озвучены цели визита

Пятнадцать членов Конгресса США в воскресенье, 19 февраля, отправятся в Израиль и на палестинские территории в составе самой большой делегации произраильской организации J Street Education Fund в регионе.

Об этом информирует Telegram-канал Израиль Сегодня.

Отмечается, что в ходе визита конгрессмены встретятся с палестинскими и израильскими официальными лицами, включая президента Израиля Ицхака Герцога.

Среди обсуждаемых тем будет реформа судебной системы, которая вызвала обеспокоенность международного сообщества, в том числе администрации президента США Джо Байдена.

«Сейчас как никогда важно, чтобы американские лидеры обращали пристальное внимание и прислушивались к голосам обычных израильтян и палестинцев, на которых повлиял рост насилия и отступления от демократии», — заявил член палаты представителей Джим Макговерн, который возглавляет делегацию.

«Я с нетерпением жду этих важных бесед и надеюсь, что наш визит послужит катализатором перемен», — добавил он.

Как сообщал Курсор, после недавних терактов в Иерусалиме бывший посол США в ООН Никки Хейли написала в Twitter, что «Израиль имеет право на самооборону».

В посте в Instagram Хейли поделилась своим твитом и добавила: «Нет никакого эквивалента между палестинскими террористами, нацеленными на невинных гражданских лиц, и Израилем, преследующим террористов».

«Единственный способ добиться мира на Ближнем Востоке — это если США будут твердо и непоколебимо стоять на стороне Израиля. Сильная Америка предотвращает войну. В конце концов, речь идет о лидерстве, и Америка должна продемонстрировать это лидерство, включая абсолютную поддержку своих союзников, таких как Израиль», — сказала Хейли.

Также Курсор информировал о том, что бывший посол США в Организации объединенных наций (ООН) Никки Хейли резко раскритиковала администрацию Байдена за ее неспособность противостоять иранскому режиму.

Так, во время специальной пресс-конференции в Нью-Йорке в кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи ООН Хейли посетовала на продолжающиеся усилия администрации Байдена по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном.