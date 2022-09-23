Экс-посол США в ООН призвала относиться к Ирану как к изгою

Бывший посол США в Организации объединенных наций (ООН) Никки Хейли резко раскритиковала администрацию Байдена за ее неспособность противостоять иранскому режиму.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Так, во время специальной пресс-конференции в Нью-Йорке в кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи ООН Хейли посетовала на продолжающиеся усилия администрации Байдена по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном.

По словам Хейли, вместо того, чтобы позволить президенту Ирана выступить с речью в ООН, США должны предать гласности истории протестующих против режима.

«Протесты, которые мы наблюдаем со стороны иранского народа, носят героический характер. Нам нужно, чтобы их истории были опубликованы. Им не нужен режим, который так к ним относится. … В истории Ирана мы когда-нибудь видели, чтобы они делали что-либо во имя мира? Никогда. Так что пора всем перестать быть наивными», — сказала она.

Экс-посол США в ООН также отметила, что лидеры Ирана «не сделали ничего, чтобы показать, что они хотят быть хорошими актерами».

«Пришло время отказаться от этой сделки и начать обращаться с ними как с врагами, которыми они и являются. Мы должны изолировать их. Мы должны обращаться с ними как с изгоями, которыми они и являются», — подытожила Хейли.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Израиля Яир Лапид в ходе выступления перед Генассамблеей ООН призвал мировые государства выдвинуть иранскому режиму «реальную военную угрозу», лишь после чего с Ираном можно будет договориться «о более длительном и прочном соглашении».

«Необходимо дать понять Ирану, что если он будет продвигать свою ядерную программу, мир ответит не словами, а военной силой. Каждый раз, когда в прошлом выдвигалась подобная угроза, Иран останавливался и отступал», – заявил Лапид.

Также Курсор информировал о том, что на встрече организации «Объединенные против ядерного Ирана» посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил о необходимости того, чтобы страны всего мира не стали исключать военный вариант против Ирана.