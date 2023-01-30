Израиль имеет право на самооборону — Никки Хейли

Бывший посол США в ООН Никки Хейли написала в Twitter, что «Израиль имеет право на самооборону».

В посте в Instagram Хейли поделилась своим твитом и добавила: «Нет никакого эквивалента между палестинскими террористами, нацеленными на невинных гражданских лиц, и Израилем, преследующим террористов».

Комментарии последовали за террористическими актами в Израиле в выходные дни, когда семь человек были убиты в результате нападения в пятницу в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. За этим нападением последовало еще одно нападение возле места археологических раскопок «Город Давида» в Иерусалиме, в результате которого были ранены отец и сын.

В прошлом месяце Хейли выступила перед специальной аудиторией еврейских лидеров и членов общины в Монреале, в которой она подчеркнула важность роли США на Ближнем Востоке и их влияние на стабильность в регионе.

«Единственный способ добиться мира на Ближнем Востоке — это если США будут твердо и непоколебимо стоять на стороне Израиля. Сильная Америка предотвращает войну. В конце концов, речь идет о лидерстве, и Америка должна продемонстрировать это лидерство, включая абсолютную поддержку своих союзников, таких как Израиль», — сказала Хейли.

В ноябре Хейли намекнула на свое намерение добиваться выдвижения от республиканцев в президентской гонке США 2024 года во время своего выступления на политической конференции Еврейской республиканской коалиции (RJC).

Хейли сказала, что если администрации президента США Джо Байдена удастся восстановить ядерную сделку с Ираном 2015 года, то «следующий президент разорвет ее в первый же день своего пребывания в должности».

«Многие люди спрашивали, собираюсь ли я баллотироваться в президенты после того, как промежуточные выборы закончились. Я серьезно отнесусь к этому, и скоро у меня будет что сказать», — сказала она.

Хейли, имеющая произраильскую репутацию в ООН, заявив, что она «гордилась тем, что противостояла хулиганам и ненавистникам Израиля в ООН. Это было правильно».

Ранее Курсор писал, что 26 января в Дженине вспыхнули вооруженные столкновения между палестинскими боевиками и израильскими силами. Вскоре после этого ЦАХАЛ поднял боеготовность Железного купола на юге.

ПА прекращает координацию безопасности с Израилем из-за рейда в Дженине. Палестинские лидеры призывают международное сообщество ввести санкции против Израиля из-за израильской военной операции в Дженине.

На фоне этого пресс-секретарь Махмуда Аббаса Набиль Абу-Радина сказал, что правительство Израиля «в тени тревожного международного молчания» устроило «резню» и «массовые убийства». Также посланник ООН на Ближнем Востоке заявил, что он «глубоко встревожен и опечален» гибелью девяти палестинцев во время операции израильской армии.

Чуть позже стало известно, что правоохранители ликвидировали 14 террористов. На фоне этого начальник генштаба Герци Халеви приказал усилить боеготовность, а муниципалитет Сдерота отменил мероприятия, опасаясь ракетного обстрела.

Офицер ЦАХАЛа раскрыл детали операции в Дженине и сказал, что «мы уничтожили бомбу замедленного действия«. Также появилось видео с нательных камер бойцов ЯМАМ.

Напомним, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу, оценив ситуацию с безопасностью, приказал силам безопасности подготовиться к любому сценарию.