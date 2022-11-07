На шоссе 1 арестован водитель автобуса: детали инцидента

Водитель получил повестку в суд, а его права были конфискованы на 30 дней.

Сегодня, 7 ноября, полиция арестовала водителя автобуса на шоссе 1. В ходе проверки у правоохранителей возникло подозрение, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает 7kanal.

Полиция остановила водителя автобуса в районе Шаар ха-Гай, когда он двигался в сторону Иерусалима. Правоохранители приказали мужчине остановиться, потому что заметили, что он нарушает правила дорожного движения. Возникло подозрение, что он в нетрезвом виде.

Водителю общественного транспорта вручили повестку в дорожно-транспортный суд и приостановили его права на 30 дней.

«Курсор» писал ранее, что в Гуш-Эционе на водителя автобуса №381 компании «Эгед таавура» было совершено нападение. В результате мужчина с травмами попал в медицинское учреждение. Инцидент произошел недалеко от еврейского поселения Эфрат. Пассажир зашел в общественный транспорт и начал кричать на водителя.

Еще мы писали, что сотрудники пограничной полиции задержали автобус со смонтированным в полу тайником, где прятались 17 палестинских нелегалов.

Напомним, что министерство охраны окружающей среды оштрафовало автобусные компании «Дан» и «Метрополин», потому что те, загрязняя воздух, нарушили положения Закона о чистом воздухе.