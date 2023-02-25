В израильских школах запретили ученикам ставить оценки: что произошло

Также школьников не будут возить на экскурсии и другие мероприятия за пределами учебных заведений.

В пятницу, 24 февраля, профсоюз учителей старших и средних классов под названием «иргун ха-морим» объявил о возобновлении санкций с воскресенья, 26 февраля, в знак протеста против отказа министерства финансов в рамках переговоров о новом коллективном договоре повысить на 30 процентов заработную плату всех учителей, преподающих в 7-12 классах.

Об этом сообщает «Детали«.

Так, профсоюз дал указание учителям не выставлять оценки ученикам и не участвовать в мероприятиях за пределами школы, включая экскурсии и соревнования.

Отметим, что вечером в четверг, 23 февраля, Центр местного самоуправления объявил, что забастовочных санкций не будет в пятницу, 24 февраля, после достигнутой договоренности по оплате труда помощниц воспитателя в детских садах. Однако, в связи с тем, что вопросы по другим вопросам не решены, в центре предупредили, что забастовка может возобновиться в воскресенье, 26 февраля.

В начале февраля школы Израиля устраивают регулярные бойкоты. Муниципальные главы выступают за заключение нового коллективного договора по оплате труда для помощниц воспитателей в детских садах и учреждениях специального образования, а также ускорение переговоров о заработной плате для учителей 9-12 классов, работающих в муниципальных организациях. Протестующие также требуют дополнительного финансирования для строительства новых классных комнат и увеличения бюджета на школьный транспорт в связи с увеличением цен.

Напомним, 24 февраля учитель школы в Ришон ле-Ционе был уволен после того, как провел в классе обсуждение противоречивых правительственных законопроектов о ремонте судебной системы. Обвинения в «подстрекательстве» со стороны школьной администрации последовали за предупреждением Министерства образования учителям воздерживаться от высказывания политических взглядов в классе.