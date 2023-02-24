Скандал в образовании: Учителя уволили из-за обсуждения судебной реформы

Обвинения в «подстрекательстве» со стороны школьной администрации последовали за предупреждением Министерства образования учителям воздерживаться от высказывания политических взглядов в классе.

Учитель школы в Ришон ле-Ционе был уволен, как сообщается, после того, как в начале этой недели провел в классе обсуждение противоречивых правительственных законопроектов о ремонте судебной системы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

43-летний Амир Клигер был вызван администрацией школы вскоре после обсуждения в классе для слушания дела о расторжении его трудового договора из-за обвинений в «подстрекательстве» с его стороны, сообщила газета Haaretz.

Клигер сказал, что никогда не сталкивался с подобными жалобами за всю свою карьеру: «За 10 лет ведения более 300 классных дискуссий я ни разу не сталкивался с жалобами на их содержание. Эти обвинения появились только на фоне прихода нынешнего правительства».

Клигер сказал, что начал обсуждение в классе, прочитав статью об уровне участия молодежи в текущем политическом кризисе и спросив своих учеников, хотят ли они продолжить обсуждение этой темы. По его словам, большинство из них были любопытны и задавали вопросы, что привело к оживленной дискуссии, которая включала просмотр презентации, которая иллюстрировала некоторые риски, которые правовая реформа представляет для системы сдержек и противовесов в Израиле.

«Я призвал их ясно видеть реальность, смотреть фактам в лицо и устанавливать для себя красные линии в рамках своих собственных мировоззрений. Как воспитание гуманизма, толерантности, равенства и верховенства закона может считаться подстрекательством?», — спросил Клигер.

Коалиция во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу быстро продвигает свои планы по проведению радикальных изменений в судебной системе.

Гендиректор Министерства образования Ассаф Целал недавно направил письмо работникам системы образования, предупредив их, чтобы они держали учащихся в так называемом «сбалансированном пузыре» и воздерживались от выражения мнений по поводу судебной реформы.

Министерство образования не ответило на просьбу прокомментировать отчет Haaretz, заявив, что не является работодателем Клигера.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу призвал к началу переговоров о судебной реформе: появилась реакция оппозиции. Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть изменений в правовую систему.

Как сообщал Курсор, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность начавшейся судебной реформой в Израиле.

Также Курсор информировал о том, что президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура». Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.