Древнее поместье и мечеть обнаружены в городе Рахат Негеве

Крупномасштабные археологические раскопки, проводимые Управлением древностей Израиля для содействия строительству нового квартала в Рахате при поддержке Управления по развитию и расселению бедуинов в Негеве, дают наглядные детали постепенного перехода от христианства к исламу, который произошло в VII-IX веках нашей эры.

Роскошное поместье и редкая сельская мечеть – одна из самых ранних известных во всем мире (более 1200 лет) недавно была обнаружена в городе Рахат в Негеве.

Об этом сообщает Israel National News.

Раскопки под руководством Орена Шмуэли, доктора Елены Коган-Зехави и доктора Ноэ Дэвида Майкла от имени Управления древностей Израиля выявили здания с христианскими и раннеисламскими характеристиками в непосредственной близости друг от друга.

«Мы обнаружили фермерский дом византийского периода, в котором, по-видимому, жили крестьяне-христиане и который включал в себя укрепленную башню и комнаты с прочными стенами, окружающими двор».

На близлежащей вершине холма ученые нашли усадьбы, устроенные совершенно иначе, они были построены примерно через сто лет, в конце седьмого-девятого веков — в раннеисламский период. Здания поместья, очевидно, построенные мусульманами, были построены с рядами комнат рядом с большими открытыми дворами.

Многие из обнаруженных в комнатах и ​​дворах глиняных печей, вероятно, использовались для приготовления пищи. Стены этих зданий были относительно тонкими и, по-видимому, поддерживались стенами из сырцового кирпича, которые не сохранились.

В ходе недавних возобновившихся раскопок археологи с удивлением обнаружили сельскую мечеть седьмого-восьмого веков н.э. Мечеть включает в себя квадратное помещение и стену, обращенную в сторону Мекки, священного города ислама. Ниша в форме полукруга расположена по центру стены и направлена ​​на юг. Эти уникальные архитектурные особенности показывают, что здание использовалось как мечеть. Мечеть стоит особняком на участке и могла использоваться для молитв несколькими десятками верующих-мусульман, скорее всего, местных жителей.

Мечеть расположена примерно в 400 метрах к югу от роскошного поместья, построенного вокруг центрального двора. Он включает в себя залы с каменным покрытием, некоторые из которых вымощены мрамором, а стены украшены фресками, окрашенными в красный и желтый цвета. Обнаруженные в здании остатки прекрасной посуды и стеклянных сосудов, некоторые из которых украшены рисунками растений и животных, свидетельствуют о богатстве его обитателей.

По словам исследователей из Израильского управления древностей, «доказательства, собранные до сих пор во всех районах раскопок: жилищах, молитвенных домах, печах и утвари, проливают свет на начало исторического процесса, имевшего место в северном Негеве с введением новой религии – религии ислама, а также нового правления и культуры в регионе».

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