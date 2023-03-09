Собака спасла хозяина от ракетного удара в Украине: появилось видео

По словам мужчины, если бы не животное, то он бы погиб.

В Золочевском районе (Львовская область, Украина) собака спасла жизнь своему хозяину, когда россияне нанесли ракетный удар.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам мужчины, его домашний питомец начал скулить перед тем, как утром раздался взрыв.

«Она у меня скулит, если какие-то взрывы. Я встал, успокоил ее и лег дальше, это же поздний час. Потом снова, я выхожу, успокаиваю. А тут хлопок», – сказал украинец и добавил, что если бы он остался в доме, то погиб бы.

Ранее мы писали, что в ночь на 9 марта россия в очередной раз совершила очередной массированный ракетный обстрел Украины. Взрывы раздались в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской и Винницкой областях.

Оккупанты атаковали как объекты критической инфраструктуры, так и жилые дома. К несчастью, не обошлось без пострадавших и погибших украинцев. После этого киевские спасатели обнародовали новые фото и рассказали подробности.

По поводу этого уже высказался президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, россия выпустила 81 ракету в надежде «запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике», подробнее о чем читайте здесь. Позже стало известно, сколько рф потратила денег потратила на эту ракетную атаку.

Также посольство Украины в Израиле высказалось об атаке 9 марта и заявило, что «нужно больше систем ПВО».

Ранее «Курсор» сообщал, что путинская пропагандистка скабеева рассказала, как британцы начали есть грызунов из-за голода.

Помимо этого мы писали, что в россии беременным женщинам ко дню 8 марта разослали букеты с гранатой и запиской, где содержатся угрозы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!