Женщина предлагает щедрое вознаграждение тому, кто придет к ней домой и уберет гигантского паука

Отчаявшаяся жительница Сиднея (Австралия) предлагает 50 долларов тому, кто первым уберет паука из ее комнаты.

Об этом сообщает Daily Mail.

Молодая женщина с ужасом обнаружила огромного паука-охотника, притаившегося в углу ее дома. Несмотря на такое щедрое предложение, сотни людей признали, что паук слишком велик для такой цены, и посоветовали женщине принять более решительные меры, например, использовать паяльную лампу.

«Кто-нибудь хорошо разбирается в пауках? С радостью заплачу кому-нибудь 50 долларов, чтобы он выгнал этого паука из моей квартиры в Куджи», — сказала она.

Чаще всего пауков-охотников можно встретить в доме в летние месяцы, когда они пытаются спастись от жары снаружи. Пользователи выразили ужас, увидев изображение паука.

Вот, какие предложения поступили испуганной женщине:

«Просто сожгите дом»

«Может быть, пришло время переехать из страны»

«Эта штука на стероидах или как?»

«Это егерь, он тебе не повредит, а комаров они убивают. Я предлагаю пылесос»

«Не причиняйте им вреда, просто возьмите коробку и кусок картона, поймайте их и выставьте за дверь»

Несколько человек заявили, что не убрали бы паука, даже если бы им предложили 500 долларов. Также отметим, что эти пауки могут вырасти до 15 см, что делает их очень угрожающими, однако они не считаются опасными.

Рекомендуемый метод удаления паука — использование контейнера и куска картона. Просто поместите банку или контейнер на паука, м вставьте кусок картона или бумаги между контейнером и стеной. После этого вы можете выйти наружу, поставить контейнер и позволить пауку уйти.

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