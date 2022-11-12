В каких городах Израиля почти пятая часть квартир была продана в убыток

Эксперты отметили, что часть этих квартир проданы теми, кто испытывал непреодолимые финансовые затруднения.

Во втором квартале 2022 года из почти 560 квартир, которые были проданы инвесторами в убыток, пятая часть пришлась на южный регион страны.

Об этом сообщает издание «Детали».

Согласно данным исследования, которое было проведено главным экономистом министерства финансов, самые большие убытки инвесторы понесли из-за приобретения старых квартир на юге.

Всего за второй квартал было продано около 6300 квартир, но из них 560 проданы в убыток в реальном исчислении, за вычетом инфляции. И почти пятая их часть припала на такие города: Димон, Беэр-Шева и Арад.

В Димоне убытки инвесторов составили 38 процентов, а Беэр-Шеве – 29 процентов, в Араде – 28 процентов. Далее в списке идет Рамла и Мигдаль-ха-Эмек — 20 процентов, а также Кирьят-Бялик – 12 процентов.

В отчете сказано, что у большинства продавцов были низкие текущие доходы и продажа недвижимости была вызвана необходимостью облегчить свое финансовое положение. Еще одной причиной убыточных продаж может быть избыточное предложение, вызванное активным строительством в этих городах, в частности реализацией проектов программы «Цена для новосела».

«Курсор» писал ранее, что в ближайшем времени в городе Ноф-ха-Галиль ожидается увеличение населения на 40 процентов. Это связано со строительством новых жилых кварталов.