В каких городах мира можно прожить на 4 тысячи шекелей в месяц

Список городов, в которых можно прожить с комфортом за такую сумму, был основан на международной базе данных о стоимости и качестве жизни Numbeo.

Стоимость жизни в израильских городах достаточно высокая, поэтому многим гражданам приходится экономить, а некоторые и вовсе переезжают в другие страны. Эксперты составили список городов, в которых можно дешево снять квартиру и жить в месяц за 4 тысячи шекелей.

Об этом сообщает издание Themarker.

Список городов был создан на основе данных о стоимости и качестве жизни платформы Numbeo, которая анализирует сведения о жизни в более чем 500 городах.

Итак, в списке оказался город София — столицы Болгарии. Там, согласно оценкам, можно прожить в месяц на 3200 шекелей. А если снять квартиру не в центре, то расходы еще уменьшатся. Многие израильтяне уже переехали в этот город, их пенсии хватает на то, чтобы обеспечивать себе нормальные условия жизни.

За 2400 шекелей в месяц также много прожить в Буэнос-Айресе. Аналитики подсчитали, что в городе можно найти квартиру с одной спальней в центре за 300 долларов в месяц, все прочите траты можно, например, уложить в 430 долларов. Но цены в городе неспроста дешевые, стоит помнить, что Буэнос-Айрес в «рейтинге безопасности» занимает 372 место в мире.

Еще один город — Бурса (около 2200 шекелей в месяц). Он является четвертым по величине городом в Турции и популярен своими многочисленными парками. В этой местности квартиру в центре можно арендовать за 200 долларов, еще 500 придется потратить на другие расходы.

Месяц в Сантьяго также обойдется вам приблизительно в 3400 шекелей в месяц. Это один из самых современных городов в Южной Америке. В среднем за квартиру в центре просят 430 долларов, а в пригороде — долларов на 50 дешевле. Остальную сумму надо будет тратить ежемесячно на другие расходы.

Можно выбрать и Монтерей — около 3700 шекелей в месяц. Там ежемесячные расходы на проживание оцениваются в 570 долларов, а арендная плата в центре города – 560 долларов, но ее можно снизить и до 200 долларов, если вы готовы жить за пределами центра.

Среди других городов также выделяют Будапешт, Варшаву, Пхукет и другие.

«Курсор» писал ранее, что благодаря данным Центрального статистического бюро, стало известно, из каких городов израильтяне чаще всего уезжали в 2020 году.