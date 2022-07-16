В каком израильском городе зафиксирован самый высокий уровень смертности

Благодаря данным Центрального статистического бюро стало известно, в каком израильском городе в 2020 году был зарегистрирован самый высокий уровень смертности.

На протяжение четырех лет (с 2016 по 2020 год), в Джиср-ха-Зарке фиксируется самый высокий уровень смертности на 1000 жителей (9,38).

Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического бюро.

Указано также, что в этом городе в 2019-2020 годах также отмечен самый высокий уровень ожирения среди первоклассников (у 40% детей есть проблемы с избыточным весом) и учащихся седьмых классов (63%).

А вот самый низкий уровень смертности на 1000 жителей зарегистрирован в региональном совете Рамат-Негев. Город с самым низким уровнем избыточного веса у первоклассников – Арара в Негеве.

Согласно данным, самый высокий коэффициент рождаемости был зарегистрирован в Модиин-Илите.

«Курсор» писал ранее, что Министерство труда и социального обеспечения Израиля на прошлой неделе отчиталось об увеличении бюджета продовольственной безопасности в этом году до 155 миллионов шекелей, что позволит почти в три раза увеличить число семей, получающих продовольственную помощь (с 11 тысяч до 30 тысяч). Центральное статистическое бюро сообщило, что в такой помощи нуждаются 150 тысяч семей.

Еще мы писали, что в мире существенно обостряется проблема голода. Согласно данным ООН, в прошлом году, по сравнению с 2020 годом, число людей, испытывающих нехватку продуктов, выросла на 46 млн человек.