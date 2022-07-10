265 тысяч израильских семей испытывают недостаток продуктов

Финансирование малообеспеченных семей в Израиле недостаточное. Даже недавнее увеличение втрое количества семей, получающих помощь, не решило существующую проблему.

Министерство труда и социального обеспечения Израиля на прошлой неделе отчиталось об увеличении бюджета продовольственной безопасности в этом году до 155 миллионов шекелей, что позволит почти в три раза увеличить число семей, получающих продовольственную помощь (с 11 тысяч до 30 тысяч). Центральное статистическое бюро сообщило, что в такой помощи нуждаются 150 тысяч семей.

Исследование Национального института страхования (НИС) по результатам 2021 года показало, что 8,2% израильских семей, а это 265 тысяч, испытывают «острую нехватку продуктов питания».

Еще столько же семей определили свой статус как «умеренная нехватка питания».

Сравнивая эти данные с 2016 годом, наблюдается небольшое снижение уровня отсутствия продовольственной безопасности, в основном среди ультраортодоксальной общины. Среди арабской общины показатели практически остались на прежнем уровне остаются в четыре раза выше, чем в еврейской общине.

«Курсор» писал про новую волну подорожаний: «Angel» повысит цены на хлеб на 8-12 процентов. Компании Diplomat и Angel сообщили о запланированном росте цен на продукты. Продолжается общая волна подорожаний, которая охватила хлеб, яйца, бензин, воду, электроэнергию, недвижимость.

Мы писали ранее, что волна роста цен продолжается: на сколько в Израиле подорожают яйца.

Редакция информировала, что валютные резервы Израиля сократились на шесть млрд долларов.