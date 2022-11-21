Скандал на ЧМ-2022: Катар запретил кошерную еду и еврейские молитвы

Еврейские организации утверждают, что Катар нарушает свое обещание разрешить продажу любой приготовленной кошерной еды на Чемпионате мира по футболу.

Еврейские организации заявили, что, хотя им было обещано иное, Катар не позволит продавать или предлагать приготовленную кошерную еду посетителям чемпионата мира по футболу.

Источники в еврейских организациях сообщили The Jerusalem Post, что Катар нарушил еще одно обещание разрешить еврейские молебны в Дохе во время игр, заявив, что не может обеспечить этот вид деятельности, а затем полностью запретил его.

«Нам пообещали разрешить создать места для молитв, чтобы религиозные евреи, пришедшие посмотреть игры, имели место для отправления культа. Недавно нам сказали, что они запретили места отправления культа для евреев, потому что они не могут обеспечить их безопасность», — сказал представитель еврейской организации..

Согласно другим источникам, ожидается прибытие в Доху более 10 000 религиозных евреев из Израиля и со всего мира.

«Им обещали готовить кошерную пищу, включая кошерное мясо, но на данный момент им разрешили продавать только холодные бутерброды с рогаликами», — сказали они.

Согласно другому источнику, несколько богатых американских евреев планировали приехать большой группой, но отменили свои планы, так как сказали, что не будут чувствовать себя в безопасности и не будут иметь достаточно еды.

«Нет кошерной еды, нет субботних обедов и публичных молебнов», — сказал источник и добавил, что катарцы заявили, что «они отделят религию от спорта, так почему же великий Катар не знает, как защитить еврейских верующих?».

The Post обратилась в министерство иностранных дел Катара за комментариями, но не получила ответа.

Ранее сообщалось, что евреи смогут покупать кошерные бутерброды в Катаре. Раввин Марк Шнайер из Нью-Йорка — влиятельная еврейская фигура в мусульманском мире — вместе с турецким раввином объявили об открытии первой кошерной кухни в Катаре как раз к матчу открытия турнира.

«Чемпионат мира по футболу призван объединить людей, пообщаться с представителями разных наций, культур и религий, а также дать возможность каждому почувствовать себя включенным и желанным гостем», — сказал Шнайер.

Кошерная кухня находится под контролем раввина Менди Читрика из Стамбула, председателя Альянса раввинов исламских государств, и его сына раввина Элияху Читрика. Еда включает в себя выпечку первых рогаликов в Катаре и другие этнически еврейские деликатесы.

На данный момент Kosher в Катаре будет продавать халу для Шаббата, бутерброды с рогаликами с такими спредами, как хумус, овощи и копченый лосось.

Ранее Курсор писал, что представительство Израиля на Чемпионате мира в Катаре заявило, что «мы гости в традиционной арабской стране». Израильтян призвали придерживаться некоторых правил и «проявлять осмотрительность».

Курсор также сообщал о правилах поведения для болельщиков на Чемпионате мира по футболу в Катаре: озвучены правила поведения для болельщиков.

Ранее Курсор писал, что эксперты бьют тревогу из-за приложения Катара для участников Чемпионата мира по футболу. Эксперты по безопасности рассылают предупреждение для посетителей ЧМ-2022 об обязательных приложениях, выпущенных правительством Катара.

Как сообщал Курсор, ФИФА, Израиль и Катар достигли договоренностей, в соответствии с которыми чартерные рейсы начнут доставлять израильских и палестинских футбольных болельщиков из Тель-Авива в Доху.