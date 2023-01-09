В Кфар-Йоне арестован агент разведки полиции

В его доме были обнаружены пуленепробиваемый автомобиль, тысячи шекелей неизвестного происхождения и оружие.

Сотрудники полиции во взаимодействии с бойцами МГБ сегодня провели активную наступательную операцию в Кфар-Йоне, в ходе которой провели обыски в двух домах. По ее окончанию задержали одного из жильцов дома по подозрению в препятствование сотруднику полиции.

Об этом сообщает Mako.

В его доме были обнаружены пуленепробиваемый автомобиль, тысячи шекелей неизвестного происхождения и страйкбольное оружие. Подозреваемый был целью полиции, которая действует в районе Нетании и Шарона. По окончании деятельности полиции и боевиков житель города был задержан по подозрению в воспрепятствовании работе сотрудника полиции.

Также была поймана собака, которая содержалась на месте без опознавательных знаков и требуемых по закону прививок.

«Курсор» сообщал, что в ночь на 9 января силами безопасности Израиля был проведен очередной рейд в рамках операции «Волнорез» на территории Иудеи и Самарии. Правоохранители арестовали 11 человек, которые подозревались в причастности к терроризму.

Во время операции на силы безопасности напали с использованием взрывных устройств, камней, «коктейлей Молотова» и огнестрельного оружия. В ответ приняли меры по разгону толпы, среди израильтян никто не пострадал.

В Хевроне силы ЦАХАЛа обнаружили и изъяли незаконное оружие и боеприпасы. Задержанных передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.

Помимо этого сегодня, 9 января, произошел взрыв в лагере ЦАХАЛа в Дженине. Из-за этого рухнули стены командирских комнат. К счастью, никто не погиб.