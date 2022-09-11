В Киеве потребовали от Израиля осуждения преступлений россии

Спикер Рады заявил, что пришло время Иерусалиму обозначить свою позицию по вопросу войны россии с Украиной.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на встрече с депутатом Кнессета Ниром Баркатом («Ликуд») заговорил о том, что в Киеве ожидают бескомпромиссного, четкого и единогласного осуждения Израилем преступлений россии*, совершенных на территории Украины. Более того, спикер Рады надеется на то, что Иерусалим введет экономические и финансовые санкции против москвы*.

Об этом сообщает «9 канал».

«Для меня важно услышать слова поддержки украинскому народу», – отметил Стефанчук в своем посте в Facebook.

Пока не известно, как отреагировал Нир Баркат на это обращение. Но, примечательно, что не только Киев, но и москва* недовольны позицией Израиля по вопросу войны в Украине.



Ранее «Курсор» писал о том, какие еще страны россия пытается втянуть в войну с Украиной. Эксперт рассказал, какие цели пыталась достигнуть москва*, когда провела новые учения на семи полигонах Восточного военного округа рф*.

Также мы сообщали, что Израиль больше не принимает участия в посреднических усилиях между россией и Украиной. Представитель делегации премьер-министра Яира Лапида в Париже заявил, что и так ничто не мешает будущей встрече между Лапидом и президентом рф*.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!