В Киеве прозвучала воздушная тревога во время визита Коэна: журналисты показали видео

Министр иностранных дел Эли Коэн прибыл в Украину в четверг утром для встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. После того, как он побывал в Буче и Бабьем Яру, министр приехал в Киев, где была объявлена воздушная тревога.
Израильские журналисты показали видео с главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом, который сопровождал сегодня Коэна в Бабьем Яру и приехал с ним в Киев, в момент, когда загудели сирены.
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