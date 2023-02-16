В Киеве прозвучала воздушная тревога во время визита Коэна: журналисты показали видео

12:40, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Flash90

Глава МИД Коэн прибыл в Украину для встреч с Зеленским и коллегой Кулебой.

Министр иностранных дел Эли Коэн прибыл в Украину в четверг утром для встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. После того, как он побывал в Буче и Бабьем Яру, министр приехал в Киев, где была объявлена воздушная тревога.

Израильские журналисты показали видео с главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом, который сопровождал сегодня Коэна в Бабьем Яру и приехал с ним в Киев, в момент, когда загудели сирены.

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