Уровень озера Кинерет поднялся на 2 см, что на 1,3 метра ниже верхней красной линии

Озеро Кинерет (Галилейское море) в понедельник поднялось на два сантиметра, поднявшись до 210,14 метра ниже уровня моря, что на 1,3 метра ниже верхней красной линии, обозначающей полное озеро.

Озеро Кинерет (Галилейское море) в понедельник поднялось на два сантиметра, поднявшись до 210,14 метра ниже уровня моря, что на 1,3 метра ниже верхней красной линии, обозначающей полное озеро.

Об этом сообщается Jerusalem Post.

Уровень воды в озере ниже, чем в это же время прошлого года. В прошлый сезон дождей Кинерет достиг всего 30 см. ниже верхней красной линии в самой высокой точке.

Годом ранее Кинерет поднялся на 3,01 метра в сезон дождей 2019-2020 годов, достигнув самого высокого уровня с 2004 года, достигнув 208,89 метра ниже уровня моря, всего 9 см. ниже верхней красной линии.

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