В Кинерете затонула лодка, на борту которой было шесть человек

23 ноября на озере Кинерет затонула лодка, на которой было шесть человек. К счастью, никто не пострадал, потому что пассажиров спасла полиция.

Об этом сообщает Walla.

Это произошло в среду, 23 ноября, примерно в 14:00. В полицию поступил звонок от шестерых жителей центра страны, которые рассказали, что терпят бедствие, потому что в лодку попало большое количество воды.

В этот момент водное судно находилось на расстоянии нескольких километров от берега. Полицейские Ниссим Иферган и Гошан Герхад отправились в сторону отдыхающих на лодке морской полиции, а по дороге приказали им надеть спасательные жилеты и ждать в задней части лодки.

Полиция прибыла спустя 8 минут и посадила их в полицейский катер. В этот момент лодка отдыхающих была полностью погружена в воду, и предотвратить ее погружение на дно Кинерета представлялось невозможным.

Командир подразделения морской полиции суперинтендант Валид Отман сказал, что лодка затонула из-за неработающего водного насоса, который должен перекачивать поступающую на судно воду. Другая версия заключается в том, что оператор лодки забыл закрыть одну из шторок перед выходом в круиз. В полиции подчеркнули, что в сезон дуют сильные восточные ветры, а потому при плавании в Кинерете следует соблюдать осторожность.

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