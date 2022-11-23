Полиция раскрыла новые детали взрывов в Иерусалиме

По словам высокопоставленного представителя полиции, две бомбы, взорванные на автобусных остановках в Иерусалиме сегодня утром, были приведены в действие дистанционно.

Об этом сообщает INN.

«Это были большие бомбы, которые были взорваны, по-видимому, издалека, после того как их поместили в мешки, наполненные шариками и гвоздями, чтобы усилить осколочный эффект и количество раненых», — заявили в полиции.

Полиция считает, что обе бомбы были заложены на двух автобусных остановках одним террористом.

«Целью было навредить как можно большему количеству людей. Подобные теракты имеют более разрушительные последствия, чем мы привыкли», — сказали в поиции.

Один мальчик-подросток был убит и еще 18 человек получили ранения в результате взрывов бомб на въезде в Иерусалим и в районе Рамот сегодня утром. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще двое в тяжелом состоянии.

Ранее Курсор писал о двух взрывах на автобусных остановках в Иерусалиме в среду утром. Первый взрыв произошел на автобусной остановке недалеко от западной окраины столицы. В результате взрыва пострадали не менее десяти человек, в том числе один в критическом состоянии и еще двое в тяжелом состоянии.

Теракт в Иерусалиме: появились новые данные. Полиция квалифицировала взрывы на автобусных остновках как теракт.

Кроме этого, появились обновленные данные о пострадавших. Сегодня утром в Иерусалиме прогремели взрывы, которые полиция квалифицировала как теракт.

Также сообщалось, что в Иерусалиме повышен уровень террористической опасности: закрыт въезд в город.

Курсор сообщал, что опубликованы первые видеозаписи с мест взрывов в Иерусалиме. Ранены по меньшей мере 10 человек.

Наша редакция писала, что полиция Израиля показала фото с мест взрывов в Иерусалиме.

Курсор писал, что мэр Иерусалима выступил с важным заявлением.