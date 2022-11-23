В Холоне ребенок случайно получил две вакцины одного типа

В министерстве здравоохранения заявили, что ученик школы в Холоне мог случайно получить две вакцины одного типа вместо вакцин разного типа.

Об этом сообщает Walla.

Это произошло на прошлой неделе в школе «Кугель», когда проводилась плановая вакцинация против ряда болезней, а именно дифтерии, столбняка, коклюша и вируса папилломы человека.

После завершения процесса обнаружили, что не соответствует количество вакцинированных школьников и количество сделанных прививок.

Ответственная за вакцинацию компания ПАМИ, 21 ноября отправила в минздрав отчет. В нем сказано, что одному ученику, по всей видимости, вкололи две вакцины одного типа вместо двух разных вакцин.

Минздрав начал расследование этого инцидента. Предварительный анализ ситуации показал, что ошибка случилась из-за человеческого фактора.

Чуть позже министерство здравоохранения связалось с руководителями ПАМИ и начало углубленно расследовать этот инцидент. Сегодня, 23 ноября, эксперты проинструктировали всех вакцинаторов в учебных заведениях о том, что до окончания расследования вакцинировать необходимо в разное время, а не в одно и то же.

Уже состоялся разговор между районным бюро минздрава и директором школы, а также начались переговоры с родителями школьников, среди которых может быть ученик, получивший две вакцины.

Ранее еще одна израильская компания объявила об увольнении сотрудников.

«Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ готовит операцию по возвращению похищенного тела израильтянина в Дженине.

Помимо этого в Хайфе школы планируют забастовки.