В Кирьят-Арбе мужчина разбил 12 автомобилей

Злоумышленника задержала полиция, правоохранители пытаются выяснить, что побудило мужчину к такому поступку и находился ли он в момент совершения вандализма под действием алкоголя или наркотиков.

Молодой мужчина был арестован рано утром в среду, 8 марта, по подозрению в умышленном причинении ущерба 12 автомобилям, принадлежащим жителям квартала а-Харсина в Кирьят-Арбе.

Об этом сообщает Israel Info.

По информации полиции, правоохранители арестовали 26-летнего жителя Кирьят-Арбы, подозреваемого в вандализме. Согласно материалам расследования, на горячую линию полиции поступили звонки от жителей квартала а-Харсина, которые сообщили, что кто-то раскурочил их автомобили.

Выехавшие на вызов полицейские обнаружили 12 автомобилей, у которых были разбиты или выломаны зеркала, “выдраны с мясом” дворники и разбиты стекла. По предварительным оценкам, автомобилям нанесен значительный ущерб.

«Опросив свидетелей и просмотрев записи с камер наружного наблюдения, полицейские вычислили подозреваемого и рано утром арестовали его в собственной квартире. Арестованный после допроса был доставлен в суд, где его срок ареста был продлен на трое суток. Расследование дела продолжается. Полиция пытается выяснить, что побудило мужчину к такому поступку и находился ли он в момент совершения вандализма под действием алкоголя или наркотиков», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, полиция арестовала подозреваемых в вандализме на христианском кладбище у горы Сион в Иерусалиме. Ими оказались подростки в возрасте 14 и 18 лет.

На записях, полученных полицией от представителей церкви видно, как два человека заходят на территорию кладбища и начинают совершать акт вандализма в отношении надгробий и могил. На место были отправлены следователи и криминалисты, которые занялись сбором доказательств.

Шеф полиции отметил, что любой акт вандализма в отношении религиозных объектов подрывает жизненный уклад, существующий в Иерусалиме для представителей всех религий и вероисповеданий. С нарушителями полиция будет бороться бескомпромиссно.

Еще мы писали, что неизвестными вандалами разгромлено кладбище евреев в Стамбуле. Разрушены 40 надгробий. Происшествие случилось непосредственно во время визита американского президента в Израиль.