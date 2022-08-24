В Кирьят-Малахи арестовали директора детсада: что произошло

Полиция начала расследование еще в начале месяца, когда получила жалобу от матери ребенка, утверждающей, что с ним в детсаде жестоко обращаются.

В среду, 24 августа, в Кирьят-Малахи была арестована 50-летняя женщина, которая является директором детсада. Ее подозревают в жестоком обращении с малышами.

Об этом сообщает издание Jpost.

Представители израильской полиции рассказали, что начали расследование дела еще в начале августа, когда к ним обратилась одна из женщин, утверждающая, что с ее двухлетним ребенком в детском садике жестоко обращаются. Мать отметила, что нашла на теле малыша следы насилия.

Как только полиция собрала достаточно улик, сразу же произвела арест женщины. Его продлили на пять суток. Расследование обстоятельств инцидента продолжается. Есть сведения, что другие дети также подвергались плохому обращению.

К слову, с января 2022 года сотрудники более 20 детских садов были арестованы по подозрению в жестоком обращении с малышами, находящимися на их попечении.

«Курсор» писал ранее, что полиция Израиля задержала и директора учебного заведения в Бейт-Шемеше, в связи с подозрением в нападениях на своих детей школы, а также жестоком обращении с ними.

Еще мы писали, что девяти работникам центра по уходу за престарелыми «Кфар Бней Цион», расположенном в Рош Ха-Айине предъявлены обвинения в жестоком обращении с пациентами.