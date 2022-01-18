В Кнессете подготовили законопроект о расширении налоговых льгот для новых репатриантов

Финансовая комиссия Кнессета подготовила для рассмотрение Кнессета в первом чтении законопроект о расширении налоговых льгот для новых репатриантов. В создании законопроекта принял участие депутат Алекс Кушнир (НДИ).

18 января стало известно, что Финансовая комиссия Кнессета завершила разработку законопроекта о о расширении налоговых льгот для новых репатриантов. Сообщается, что руководил созданием законопроекта депутат партии НДИ Алекс Кушнир.

Его главной целью является стимуляция алии и улучшение материального положения репатриантов.

Соответствуя нынешнему закону, новые репатрианты имеют право на льготы по подоходному налогу в течении 3,5 лет после алии — налоговые категории начинаются с 3 льготных единиц в первый год и снижаются до одной единицы в третий год.

Новый законопроект предусматривает продление срока налоговых льгот до 4.5 лет и изменение их структуры:

1) На протяжении первого года алии репатриант имеет право на одну льготную единицу.

2) На протяжении следующих полутора лет — три.

3) Третий год – две.

4) На четвертый год – одну льготную единицу.

Депутат Кушнир заявил, что Израиль это дом для еврейского народа, а алия это возможность для евреев вернуться домой. Также он считает, что приезд новых репатриантов приносит пользу стране. Поэтому задач правительства облегчить их «интеграцию в общество и экономику».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Дэн Марзук избран новым секретарем Кнессета.

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