В Конгрессе призвали отстранить от должности представителя ООН за антисемитизм

11 членов Палаты представителей Конгресса США призывают главу ООН уволить специального докладчика по палестинскому вопросу Франческу Альбанезе.

Об этом информирует The Times of Israel.

Отмечается, что, по мнению конгрессменов, комментарии Альбанезе являются антисемитскими и «подрывают доверие» к представителю ООН.

«Франческа Альбанезе, которой поручено расследовать действия Израиля на палестинских территориях, имеет историю антисемитизма, но не столкнулась с какими-либо последствиями со стороны ООН и не принесла четких извинений. Альбанезе заявила во время конфликта 2014 года между террористическими группировками Израиля и Газы, что «еврейское лобби» контролирует Соединенные Штаты», — пишет издание.

Также авторы материала напоминают, что Альбанезе «сочувствовала террористическим организациям, отвергала опасения Израиля по поводу безопасности, сравнивала израильтян с нацистами, обвиняла еврейское государство в потенциальных военных преступлениях, говорила, что Израиль контролирует BBC и утверждала, что еврейское государство начало войны из-за жадности».

Как сообщал Курсор, в конце декабря 2022 года в результате явного антисемитского нападения в Нью-Йорке пострадала ледяная скульптура — менора, заказанная израильским центром Хабад в Верхнем Ист-Сайде.

«Это определенно было злонамеренным и преднамеренным действием», — сказал раввин Уриэль Виглер, возглавляющий Израильский центр Хабад в Нью-Йорке.

Виглер также отметил, что «силы ненависти никогда не одержат победу» и что центр Хабада по-прежнему будет зажигать менору «и молиться, чтобы свет победил тьму, как это всегда было для еврейского народа».

Ранее Курсор сообщал про антисемитизм в США: житель Вашингтона годами угрожал членам Конгресса.