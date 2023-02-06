В кремле прокомментировали заявление Беннета про обещание путина не убивать Зеленского

По словам пресс-секретаря лидера рф, экс-премьер-министр Израиля и путин часто общались — «было и личное общение, и телефонные переговоры».

В Кремле подтвердили факт разговора президента рф владимира путина* и экс-премьера Израиля Нафтали Беннета на тему специальной военной операции, но не стали раскрывать его подробности.

Об этом сообщает прокремлевское издание интерфакс.

Так, по словам пресс-секретаря российского диктатора дмитрия пескова, путин и Беннет в бытность последнего премьер-министром Израиля «вели весьма интенсивный диалог».

«Они часто общались — было и личное общение, и телефонные переговоры. Действительно, на повестке дня помимо двусторонних отношений была тема Украины и тема специальной военной операции. Они не один час посвятили обсуждению этой темы», — сказал песков.

«Но вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим это делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», — отметил он.

Ранее Курсор писал, что бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что глава рф путин пообещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом диктатор якобы сказал во время встречи с Беннетом в первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину.

Хотя Беннет не смог помочь положить конец боевым действиям, ему удалось добиться от путина обещания не убивать Зеленского, который, по словам израильского политика, в то время прятался в секретном бункере, чтобы избежать убийства.

Курсор сообщал, что у Зеленского указали на странные несоответствия в заявлении Беннета. Неожиданное заявление Беннета о просьбах «сохранить жизнь Зеленскому» странным образом появилось через год после начала войны в Украине на фоне слухов о желании бывшего премьер-министра вернуться в политику.

Как известно, первое видео после полномасштабного вторжения Владимир Зеленский снял в Киеве еще 25 февраля 2022 года.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.