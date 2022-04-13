В Кувейте хвалят рапириста, бойкотировавшего бой с израильтянином

Многие молодые фехтовальщики могут столкнуться с дисциплинарными взысканиями после ухода из соревнований, чтобы избежать встречи с соперниками, представляющими Израиль, сообщил сегодня утром крупный олимпийский веб-сайт InsidetheGames.
Объявление было сделано после того, как юношеская сборная Ливии снялась с командного этапа на молодежном чемпионате мира по фехтованию в Дубае в воскресенье, чтобы якобы воздержаться от боев с Израилем в первом раунде.
Теми, кто «отпраздновал» новость, был веб-сайт популярного иранского правительственного телеканала, где было заявлено, что этот шаг проистекает из «солидарности с палестинским делом и противодействия соглашениям о нормализации между оккупационным режимом и некоторыми арабскими странами». Об этом передает Israel Hayom.
С подобным случаем столкнулся и рапирист Эйтан Лембергер, после того, как он должен был встретиться с кувейтским фехтовальщиком, не явившимся на бой.
И хотя кувейтец одержал техническое поражение, у себя дома он стал национальным героем.
В одном из твитов в аккаунте, который читают около четверти миллиона подписчиков, говорится: «Салют герою… Салют Кувейту»
В новостях на различных сайтах упоминалось, что в мае прошлого года Генеральная ассамблея Кувейта приняла законопроект, запрещающий «нормализацию ситуации с израильской оккупацией». В соответствии с законодательством Кувейта Израиль считается враждебным государством, и Кувейт запрещает своим гражданам вступление в соглашения или сделки с юридическими или физическими лицами, проживающими в Израиле или принадлежащими ему в соответствии с их гражданством. Любой, кто нарушает этот закон, подлежит 10-летнему тюремному заключению.
Ранее Курсор писал, что 19-летняя Николь Фейгин завоевала серебро на юниорском Чемпионате мира по фехтованию в Дубае.