В Кувейте хвалят рапириста, бойкотировавшего бой с израильтянином

Государство Персидского залива хвалит своего рапириста, который не пожелал соревноваться с Эйтаном Лембергером: «Мы все приветствуем нашего героя. Мы не должны встречаться ни с одним спортсменом-захватчиком».

Многие молодые фехтовальщики могут столкнуться с дисциплинарными взысканиями после ухода из соревнований, чтобы избежать встречи с соперниками, представляющими Израиль, сообщил сегодня утром крупный олимпийский веб-сайт InsidetheGames.

Объявление было сделано после того, как юношеская сборная Ливии снялась с командного этапа на молодежном чемпионате мира по фехтованию в Дубае в воскресенье, чтобы якобы воздержаться от боев с Израилем в первом раунде.

Теми, кто «отпраздновал» новость, был веб-сайт популярного иранского правительственного телеканала, где было заявлено, что этот шаг проистекает из «солидарности с палестинским делом и противодействия соглашениям о нормализации между оккупационным режимом и некоторыми арабскими странами». Об этом передает Israel Hayom.