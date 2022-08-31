Лапид похвалил соглашение с учителями, которое предотвратило забастовку

Премьер-министр Яир Лапид заявил, что «инвестиции в хорошую систему образования — инвестиции в наших детей и в будущее Государства Израиль».

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в понедельник утром похвалил заключенное в последнюю минуту соглашение, которое предотвратило забастовку учителей 1 сентября.

«Я рад, что учебный год начнется, как и планировалось. Я выражаю признательность министру финансов Авигдору Либерману, министру образования Ифат Шаша-Битону и генеральному секретарю Союза учителей Яффе Бен-Давиду за их усердную работу по достижению хорошего соглашения, которое улучшит статус учителей в Израиле и уровень образования, которое получают дети Израиля», — сказал Лапид.

«Инвестиции в хорошую систему образования с должным образом оплачиваемыми молодыми и опытными учителями — инвестиции в наших детей и в будущее Государства Израиль», добавил Лапид.

Новое соглашение изменяет график школьных каникул: теперь учителя должны работать в Лаг ба-Омер, Таанит Эстер (пост перед Пуримом) и в дни, непосредственно следующие за праздниками. Взамен школы будут закрыты в период между Йом-Кипур и Суккот, а учителям также будут предоставлены два дополнительных дня отпуска, которые они смогут использовать, когда захотят.

Что касается заработной платы, то стартовая зарплата учителей увеличится до 9 000 шекелей в месяц, а надбавки — от 1 100 шекелей. В то же время начальная зарлата школьных администраторов будет повышена до 19 тысяч шекелей.

Ранее Курсор писал, что забастовка учителей закончилась: на что пошло правительство. Министерство финансов и министерство образования пошли на условия учителей касаемо зарплаты.

Курсор сообщал, что, по словам главы Гистадрута Бар-Давида, если профсоюз учителей выиграет борьбу за повышение заработной платы, представители бюджетной сферы из других отраслей госсектора возобновят переговоры с министерством финансов с теми же требованиями.

Также Курсор сообщал, что 30 августа глава профсоюза учителей Израиля Яффа Бен Давид заявила, что в переговорах с министерством финансов о трудовом соглашении для предотвращения забастовки был достигнут прогресс.