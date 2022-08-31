Рекорд: с 1 сентября пойдут в школу 14 600 детей, которые приехали в Израиль в 2022 году

Министерство репатриации и абсорбции сообщило, что 14 600 детей, прибывших в Израиль в этом году, пойдут в школу с 1 сентября. Среди них 1334 станут первоклассниками.

Такого значительного пополнения не фиксировалось со времен «большой алии» начала 1990-х.

Об этом сообщают «Детали«.

В течение последних двух лет в Израиль приехали 80 тысяч новых репатриантов, что есть рекордным показателем за два столетия. Среди них больше всего, около 45%, новые школьники, которые прибыли из-за российской агрессии в Украине. После них идут прибывшие школьники из Эфиопии, которых 3200.

Больше всего учащихся-репатриантов за этот период приняла Нетания – там живут 10% репатриантов и 1500 новых школьников. Затем идут следующие города:

Хайфа (1300)

Иерусалим (900)

Тель-Авив (756)

Раанана, Бейт-Шемеш, Ашдод, Бат-Ям, Ришон ле-Цион, Беэр-Шева и Ноф-ха-Галиль.

Чтобы прибывшие школьники как можно быстрее усвоили иврит, для них существует несколько учебных программ. Они рассчитаны на 6 часов в неделю и должны охватить как минимум 90% репатриантов-учеников.

Ранее стало известно, что репатриация в Израиль из Украины и россии утроилась во время войны. Так, за первые полгода в страну переехали 35 295 репатриантов.

Также «Курсор» сообщал, что учебный год вряд ли начнется вовремя.

Кроме этого, мы рассказывали о том, сколько времени нужно для увольнения учителя в Израиле.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!