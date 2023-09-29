Такая возможность рассматривается, но есть опасения, что Нетаниягу не поддержит ее кандидатуру.

Бывший министр юстиции, бывший депутат кнессета Аелет Шакед может снова присоединиться к «Ликуду». Однако пока эта информация не получила ни подтверждения, ни опровержения от самой Аелет Шакед, которая отказалась от комментариев.

Об этом пишут "Детали".

По предварительным данным, неизвестные высокопоставленные источники в «Ликуде», а также несколько мэров городов из этой партии связались с Аелет Шакед и попытались уговорить ее участвовать в праймериз в Ликуде.

Стоит отметить, что Шакед начинала свою политическую карьеру в «Ликуде», будучи руководителем канцелярии Нетаниягу, когда тот еще был в оппозиции. Правда депутатом она стала в итоге от другой партии. Несмотря на этот факт, в «Ликуде» считают, что она по-прежнему пользуется популярностью в партии.

Мэры городов убеждены, что, если Аелет Шакед решится на участие в праймериз, то окажется в первой десятке, несмотря на сопротивление ликудовских женщин. В связи с этим, они хотят посодействовать привлечению Шакед в «Ликуд» сразу по завершении муниципальных выборов. И они планируют «сопровождать» ее внутри «Ликуда».

Однако помешать их планам может Нетаниягу, который, возможно, помнит, что именно Шакед заблокировала в прошлом правительстве законопроект, в котором лицо, обвиняемое в уголовном преступлении, не может быть премьер-министром.

Ранее "Курсор" писал о том, что Нетаниягу сделал важное заявление на фоне новых убийств в арабском секторе.