В Ликуде осудили предположения Нира Барката о целях Нетаниягу

В партии Ликуд не поддержали депутата Барката, заявившего, что Нетаниягу планирует заменить генерального прокурора «на кого-то с правым мировоззрением».

Партия Ликуд сообщила, что заявление Нира Барката о том, что лидер партии Биньямин Нетаниягу намерен сместить генерального прокурора, — это его личное мнение.

Таким образом, члены партии продемонстировали несогласие с комментариями депутата партии Нира Барката, который заявил, что в случае прихода к власти лидер партии Биньямин Нетаниягу будет стремиться сместить генерального прокурора Гали Бахарав-Миару.

Ранее Баркат заявил в интервью на радио 103FM: «Я думаю, что Нетаньяху заменит ее. Он сделает это, потому что ему нужен кто-то с правым мировоззрением».

Однако партия определила свое официальное отношение к этим словам и разъяснила, что заявление Барката «было только его собственным мнением и противоречит позиции Ликуда и бывшего премьер-министра Нетаниягу. Партия не намерена увольнять генерального прокурора».

Ранее Курсор информировал, что в офисе Лапида раскритиковали визит депутата от Ликуда в Украину. Лапид осудил депутата Нира Барката, который съездил в Украину и встретился с рядом известных деятелей.

Ранее мы рассказывали, что Либерман извинился за свои слова в адрес Нетаниягу, которого он сравнил с Геббельсом и Сталиным. Он утверждает, что не хотел «причинить кому-либо вред, и уж тем более не в таком вопросе — как Холокост и Вторая мировая война».