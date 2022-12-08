Ликуд и ШАС окончательно договорились о создании коалиции — СМИ

Партии «Ликуд» и ШАС достигли соглашения в среду вечером, открыв путь для создания правящей коалиции.
Об этом сообщает Jewish News Syndicate.
Согласно соглашению, председатель ШАС Арье Дери будет исполнять обязанности министра внутренних дел и министра здравоохранения в течение первой половины четырехлетнего срока полномочий правительства. Во втором полугодии он будет исполнять обязанности министра финансов.
Дери также будет исполнять обязанности заместителя премьер-министра на протяжении всего срока пребывания в должности члена правительства.
Кроме того, ШАС получит портфели в Министерстве религиозных служб и Министерстве труда, социальных дел и социальных служб.
«Я благодарю своего партнера, назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу, и переговорные группы за достижение согласия по позициям. Это первый шаг на пути ко всеобъемлющему коалиционному соглашению, и с божьей помощью мы создадим правое правительство», — сказал Дери.
Нетаниягу, в свою очередь, отметил: «Сегодня вечером мы сделали еще один шаг на пути к созданию правого правительства, которое будет действовать на благополучие всех граждан Государства Израиль».
Ранее Курсор писал, что стало известно о новом требовании ШАС на коалиционных переговорах. ШАС предъявил еще одно требование Ликуду и Нетаниягу, который спешит сформировать правительство до окончания мандата.
Наша редакция писала, что «Нетаниягу уже знает, что совершил серьезную ошибку»: Лапид обратился с призывом к членам партии Ликуд.
Также мы сообщили, что министр юстиции объяснил, почему президент должен отклонить просьбу Нетаниягу о продлении мандата.
Напомним, что обнародовано коалиционное соглашение Ликуда с Религиозным сионизмом.