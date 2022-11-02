Депутат от Ликуда рассказал, каким будет первое решение потенциального нового правительства

«Ликуд» позже выступил с заявлением, в котором говорится, что предложение Зохара является «только его личным мнением».

Депутат от «Ликуда» Мики Зохар сказал, что первым делом для потенциального нового правительства, возглавляемого партией и другими правыми и религиозными партиями, станет принятие законопроекта, позволяющего Кнессету отменять решения Верховного суда.

Выступая в новостях на 12 канале, Зохар сказал: «Мы хотим управлять, поэтому главное, что мы сделаем, — это примем пункт об отмене».

Но «Ликуд» выступил с заявлением, в котором говорится, что предложение Зохара является «только его личным мнением».

Отвечая на вопрос, Зохар, занимающий 10-е место в списке «Ликуда», сказал, что не видит себя частью коалиции, если в нее не будет включен этот пункт про отмену.

Так называемый закон об отмене дает Кнессету возможность отменять решения Верховного суда.

Такая мера уже давно является целью правых и ультраортодоксальных политиков, которые наблюдали за тем, как суд отменял меры, касающиеся конфискации земли в Иудее и Самарии, задержания мигрантов и отсрочки призыва ультраортодоксов на военную службу.

Правые законодатели также рекламировали это противоречивое предложение как инструмент защиты Нетаниягу от обвинений в коррупции, по которым его судят.

Ранее Курсор писал, чтов Ликуд призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.