В Ликуде рассказали, кто станет новым спикером Кнессета – СМИ

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу начал встречи с членами Кнессета от Ликуда сегодня вечером (во вторник) в рамках подготовки к распределению должностей в партии.

Об этом сообщает Mako.

По словам официальных лиц «Ликуда», осведомленных о деталях переговоров, ожидается, что бывший посол Израиля в США Рон Дермер и бывший министр иностранных дел Исраэль Кац получат иностранный портфель по очереди. Амир Охана скорее всего, будет спикером Кнессета.

Первым на встречу с Нетаниягу вышел депутат Кнессета Доди Амсалем, выдвинувший ультиматум: принять дело о правосудии или должность спикера Кнессета — или остаться вне правительства.

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