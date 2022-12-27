Гистадрут озвучил требования к Смотричу перед назначением главой Минфина — СМИ

По данным Федерации профсоюзов за последние 3 года заработная плата работников государственного сектора заморожена из-за роста стоимости жизни и инфляции.

Гистадрут потребует от назначенного министра финансов Бецалеля Смотрича повышение зарплат в бюджетной сфере на 13%.

Об этом информирует портал Сalcalist.

Так, по данным Гистадрута, за последние 3 года заработная плата работников государственного сектора заморожена из-за роста стоимости жизни и инфляции, а также в связи с повышением заработной платы, которое произошло в частном секторе.

«В преддверии вступления Бецалеля Смотрича в должность министра финансов Гистадрут готовится к переговорам по соглашениям о заработной плате в государственном секторе. Ожидается, что Гистадрут потребует от Минфина повысить заработную плату бюджетникам примерно на 13% в течение следующих 5 лет», — пишет издание.

На этом фоне Гистадрут ожидает, что уже в ближайшие месяцы будут достигнуты договоренности с Минфином о «решительном шаге», который улучшит условия занятости работников сектора. Для нее соглашение о заработной плате, подписанное между государством и профсоюзом учителей, в котором было согласовано повышение заработной платы на 2,5% в год в течение 5 лет, станет минимальным порогом для будущих переговоров по этому вопросу.

«Гистадрут потребует, чтобы уже в течение 2023 года заработная плата работников сектора увеличилась примерно на 5%, а остальные прибавки были … распределены на следующие годы. Гистадрут считает повышение заработной платы в государственном секторе повесткой дня и условием повышения его привлекательности», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, в Гистадруте представили план борьбы с дороговизной жизни в стране. Главным требованием, выдвинутым профсоюзом, является повышение минимальной заработной платы на 700 шекелей. Сейчас она составляет 5300 шекелей.

Курсор писал ранее, что с нового года израильтян ждет очередная волна подорожания коммунальных услуг. С января на 3,5 процента повысится тариф на водоснабжение, а электроэнергия может вырасти на 12 процентов.

Напомним, что за год продуктовая корзина в Израиле выросла на 5 процентов и составляет в среднем 971 шекель.