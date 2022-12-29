Министры сделали традиционное фото с президентом

Биньямин Нетаниягу и его кабинет из 30 министров собрался в резиденции президента для традиционной фотографии с Ицхаком Герцогом, чтобы отметить формирование нового правительства.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

На фото Нетаниягу улыбается от уха до уха, в то время как Герцог сохраняет бесстрастное выражение лица.

Обращаясь к прессе перед уходом, Нетаниягу сказал, что он будет премьер-министром «для всех граждан Израиля».

The 37th government pic.twitter.com/QAZxXUiMnv — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 29, 2022

Ранее мы рассказывали, что президент США Джо Байден высказался о новом правительстве Израиля и заявил, что уже хочет начать совместную работу с Нетаниягу для продвижения мира на Ближнем Востоке. Также он вспомнил об их дружбе, которая длится десятилетиями.

Он был не единственным, кто прокомментировал приведение к присяге нового правительства. Так, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Нетаниягу и сказала, что будет с ним работать над укреплением нашего партнерства, содействоватьм миру на Ближнем Востоке и устранять последствия войны *россии против Украины.

«Курсор» также сообщал о том, как прошла встреча Нетаниягу и Лапида. По словам первого, она была короткой, «хорошей, всеобъемлющей и по существу». Он пообещал встречаться с лидером оппозиции ежемесячно, «как и раньше».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!