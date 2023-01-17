В Ликуде жестко ответили Лапиду на критику международной политики

У Нетаниягу напомнили, что Израиль заключил четыре мирных соглашения с арабскими странами и вывели США из ядерного соглашения с Ираном.

В партии «Ликуд» отреагировали на нападки лидера оппозиции Яира Лапида на правительство и его управление международными отношениями.

Об этом информирует Kanal7.

«После того, как в прошлый раз он предсказал, что мы разрушили отношения с США, премьер-министр Нетаниягу вместе с президентом США заключили 4 мирных соглашения с арабскими странами и вывели США из ядерного соглашения с Ираном. Яир, никто больше не покупается на ваши «страшилки», — заявили в партии «Ликуд».

Как сообщал Курсор, на днях глава оппозиции Яир Лапид резко напал на премьер-министра Нетаниягу, утверждая, что он никогда не заявлял о своих намерениях реформировать судебную систему до выборов.

«Биньямин Нетаниягу сказал вчера, что миллионы людей проголосовали за судебные реформы, которые они предлагают. Это ложь. Я не буду называть его «лжецом, сыном лжеца», как это сделал Смотрич, но это ложь, изложенная тот, кто слаб и пытается обмануть своих избирателей. Они не представили эти реформы своим избирателям. Они не сказали им, насколько экстремальными они будут. Они запинались каждый раз, когда их спрашивали об этом в период выборов. Они не сказали своим избирателям, что собираются отменить Декларацию независимости», ‒ заявил Лапид.

Также Курсор писал о том, что лидер оппозиции Яир Лапид не принимал участия в многотысячной антиправительственной демонстрации в Тель-Авиве, поскольку «это было согласовано с организаторами акции». По словам Лапида, организаторы протеста «не хотели делать демонстрацию политической».

Кроме того, Лапид пообещал, что массовая акция протеста, собравшая 80 тысяч человек в субботу Тель-Авиве, — «это только начало».