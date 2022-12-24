В Ликуде выступили против одного из важных пунктов коалиционного соглашения

Депутат Кнессета от «Ликуда» Ханох Милавицкий во время мероприятия «Шаббат Тарбут» в Беэр-Шеве выступил против намерения отменить норму законодательства, которая не позволяет баллотироваться в Кнессет кандидату или партии, отрицающему существование Израиля как еврейского демократического государства, или подстрекающему к расизму и вооруженной борьбе против Израиля.

Об этом сообщает портал Детали.

«По словам Ханоха Милавицкого, неправильно позволять сторонникам расизма избираться в Кнессет. Я не думаю, что это правильно. Я, конечно, не считаю, что этот пункт нужно отменять, и я надеюсь, что в конце концов он не будет отменен», — сказал Милавицкий.

Как известно, в коалиционном соглашении между «Оцма Иегудит», возглавляемой Итамаром Бен-Гвиром, и «Ликудом» говорится, что будет отменен пункт закона о Кнессете, в котором говорится, что список или кандидат от имени списка не сможет участвовать в выборах в Кнессет, «если цели или действия списка или действия физического лица содержат призывы к расизму».

В прошлом члены партии «Оцма Иегудит» Барух Марзель и бывший член Кнессета Михаэль Бен-Ари были лишены права баллотироваться в Кнессет Верховным судом на основании этого пункта.

Как сообщал Курсор, депутат Кнессета Давид Битан («Ликуд») в интервью радиостанции «Кан решет бет» прокомментировал пункт об аннексии Иудеи и Самарии.

Как известно, соответствующая позиция включена в коалиционные соглашения между «Ликудом» и «Религиозным сионизмом».

«Есть пункты, которые были записаны для того, чтобы быть записанными, но они не будут выполнены. Очевидно, что это будет не при Байдене», — сказал Битан.

Ранее Курсор писал, что появились детали коалиционных соглашений нового правительства. Новое правительство отменит многие подписные меры уходящего правительства.

Курсор также писал, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве. Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу позвонил президенту Ицхаку Герцогу в среду вечером и заявил: «Мне удалось сформировать правительство».