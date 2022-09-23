Беннет хотел уйти с поста заместителя премьер-министра

«Беннет решил на время уйти из политической жизни, но намерен оставаться на своем посту до выборов», — прокомментировали слухи об отставке в его офисе.

По словам источников в политической системе, около двух недель назад Беннет заявил, что намерен уйти с поста заместителя премьер-министра еще до выборов.

Об этом сообщает maariv.

Однако его попросили не делать таких поступков перед выборами. Высокопоставленные чиновники в правительстве выразили опасения по поводу такого решения. Один из министров обратился к Беннету и дал ему понять, что нынешнее правительство построено на основе права вето, доступного двум главам крыла внутри правительства.

Беннету заявили: «Если вы уйдете в отставку, правые потеряют право вето, а партнеры из левоцентристского движения получат исключительную возможность руководить действиями или принимать решения, не имея права их остановить». Тогда Беннет согласился и решил не подавать в отставку, по крайней мере, до выборов.

В его офисе прокомментировали: «Беннет действует исходя из национальной ответственности и представляет в правительстве большую часть израильских правых и центристских. Он решил на время уйти из политической жизни, но намерен оставаться на своем посту до выборов».

Ранее Курсор информировал, что, согласно опросу, блок Нетаниягу укрепляется. Если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то «Ликуд» получил бы 34 места.

Также напомним, Мейрав Михаэли назвала «политика, готового разрушить Израиль».