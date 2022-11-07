В Лоде на свадьбе брат жениха выстрелил в мать невесты

Конфликт начался еще перед церемонией.

В Лоде сорвалась свадьба после того, как ссора переросла в насилие, в рамках которой брат жениха выстрелил в мать невесты.

Об этом сообщает Walla.

Перед свадьбой между родственниками произошел конфликт. Раненую женщину доставили в больницу «Ассаф ха-Рофе», ее состояние определили как легкое.

Полицейские задержали подозреваемого, коим оказался житель Лода Мохаммед Абу Ганам. Его доставили в мировой суд Ришон-ле-Циона для продления срока содержания под стражей. Арестованный отрицает совершение преступления, но у следователей уже есть серьезная доказательная база.

Также «Курсор» сообщал, что в Ашдоде на женщину упал фонарный столб.