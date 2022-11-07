В Ашдоде на женщину упал фонарный столб

60-летняя пострадавшая была доставлена в больницу с кровоточащей травмой головы.

В Ашдоде 60-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести в результате обрушения фонарного столба на улице Норит.

Об этом сообщает портал Walla.

Согласно сообщению, медики MDA и фельдшеры оказали пострадавшей медицинскую помощь и эвакуировали ее в больницу «Шиба» в Тель ха-Шомере. Отмечается, что у женщины была выявлена кровоточащая травма головы.

Мы оказали ей медицинскую помощь, включая иммобилизацию и перевязки, и эвакуировали ее в больницу в отделение интенсивной терапии MDA в стабильном состоянии».

Как сообщал Курсор, 5 ноября в Ашдоде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 60-летний мужчина. Два автомобиля столкнулись на проспекте Бней Брит. Мужчина в результате аварии получил травмы средней степени тяжести. На место инцидента вызвали бригаду «скорой» помощи, которая госпитализировала мужчину в городское медицинское учреждение «Ассута».

Курсор писал ранее, что на шоссе 60 неподалеку от Ариэля в автокатастрофе погибла 30-летняя женщина. Трагедия случилась из-за столкновения грузовика и нескольких автомобилей. Помимо погибшей, в ДТП пострадала 8-летняя девочка, находящаяся в тяжелом состоянии.

Еще мы писали, что полиция устанавливает обстоятельства аварии неподалеку от Петах-Тиквы. Тяжелые травмы 50-летний пешеход получил после того, как его сбил автомобиль на шоссе 4 возле развязки Гаха.