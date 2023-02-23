В Лоде нашли труп в заброшенном доме: первые подробности

С начала года это шестой случай убийства в городе.

В четверг, 23 февраля, в городе Лоде произошло уже шестое убийство с начала 2023 года. Тело 30-летнего жителя города Надаля Сарсура было обнаружено в заброшенном здании в квартале Ракевет.

По предварительным данным, Сарсур был застрелен, когда врачи прибыли на место происшествия, он уже был мертв. Судя по предварительным результатам расследования, убийство было совершено на уголовной почве.

Начальник Центрального полицейского округа Ави Битон провел специальное заседание с участием полицейских и следователей, которые собрали улики и сделали первые выводы. Теперь тело убитого будет отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В связи с последним убийством начальник округа предложил усилить патрулирование в Лоде и Рамле для обеспечения безопасности граждан. Для этой цели применяются не только оперативные мероприятия, но также задействуются специальные технологические средства.

«Курсор» писал о том, что 8 февраля, в Лоде мужчина убил свою соседку на лестничной клетке. Сотрудники полиции его арестовали и доставили на допрос. Подозреваемым оказался 41-летний Яаков Хаймович. Мужчина рассказал, что разозлился на женщину из-за того, что у нее в квартире всю ночь шумел электроприбор, а под утро он услышал голоса, которые приказывали ему убить соседку. Он взял нож и затаился в подъезде, а когда женщина вышла, он набросился на нее и начал наносить удары. Убитую так и нашли — с ножом в спине.

До этого в Лоде был убит 30-летний мужчина. Изначально раненого доставили в госпиталь Ассаф Арофе, носпасти пострадавшего медикам не удалось. Позже врачи констатировали его смерть.