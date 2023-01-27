Стрельба в Лоде: убит 30-летний мужчина

В пятницу, 27 января, в Лоде был застрелен 30-летний мужчина.

Об этом информирует Israel Hayom.

По информации СМИ, пострадавшего доставили в госпиталь Ассаф Арофе. Врачи констатировали его смерть.

Полиция начала расследование для выяснения обстоятельств дела. Правоохранители провели обыски в районе стрельбы.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе в Негеве в результате стрельбы тяжело ранен 30-летний мужчина. Пострадавший был доставлен в местную клинику в Араре «с огнестрельным ранением средней степени тяжести».

Медики и парамедики MDA оказали ему первоначальную медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Сорока.

Курсор писал ранее, что в пятницу, 13 января, в районе Неот-Ховав в Негеве шальная пуля убила 40-летнего Салима Муса Альхуашла, когда он вместе с сыном катался на квадроциклах. Это произошла прямо на глазах у ребенка, который находится в шоковом состоянии.

Еще мы писали, что 13 января в Рамле произошла перестрелка, в результате которой серьезное ранение получил мужчина в возрасте 50 лет. На место происшествия вызвали бригаду парамедиков МАДА, которая оказала пострадавшему первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Асаф ха-рофе».

Напомним, 12 января, в Нацерете произошла стрельба, в результате которой серьезные проникающие ранения получил 30-летний мужчина. Его быстро госпитализировали в Английскую больницу, выполняя по пути сердечно-легочную реанимацию.