В Лоде насмерть разбился мотоциклист

Вечером в пятницу, 11 ноября, в автокатастрофе на улице Йосефталь в Лоде погиб 30-летний мотоциклист.

Об этом сообщает Maariv.

Отмечается, что вызванные на место медики МВД и фельдшеры оказали пострадавшему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу «Шамир» («Ассаф а-рофе»), где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

«Обстоятельства ДТП устанавливаются. Предварительный осмотр показал, что мужчина совершил самоубийство», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в октябре на трассе 40 у восточного въезда в Ход-ха-Шарон в результате аварии 60-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, еще шестеро получили легкие ранения.