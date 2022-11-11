В Лоде насмерть разбился мотоциклист

Вечером в пятницу, 11 ноября, в автокатастрофе на улице Йосефталь в Лоде погиб 30-летний мотоциклист.
Об этом сообщает Maariv.
Отмечается, что вызванные на место медики МВД и фельдшеры оказали пострадавшему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу «Шамир» («Ассаф а-рофе»), где врачи были вынуждены констатировать его смерть.
«Обстоятельства ДТП устанавливаются. Предварительный осмотр показал, что мужчина совершил самоубийство», — говорится в сообщении.
Как сообщал Курсор, в октябре на трассе 40 у восточного въезда в Ход-ха-Шарон в результате аварии 60-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, еще шестеро получили легкие ранения.
Медики и парамедики MDA оказали им медицинскую помощь, после чего пострадавших эвакуировали их в больницы.
Также Курсор информировал о том, что на днях автомобильная авария произошла между двумя автомобилями на трассе 40, недалеко от развязки поблизости от Негева. Медики и фельдшеры оказали медицинскую помощь шести пострадавшим и эвакуировали их в больницу Сорока.
35-летний мужчина с черепно-мозговой травмой находится в тяжелом состоянии, двое пострадавших пребывают в состоянии средней степени тяжести с ушибами конечностей, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.
Ранее Курсор писал о том, что 29 сентября на шоссе 70 в районе перекрестка Эвлаим произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один мужчина погиб, а еще один получил тяжелые травмы.
Автомобиль сбил мужчин, когда они поправляли на обочине груз в прицепе к своему транспортному средству. На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи. Один из пострадавших скончался от полученных травм после попыток реанимации. Другого мужчину с тяжелой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу «Рамбам» в Хайфе.